Puglia: partnership Università-Regione per la formazione professionale

Accordo quadro tra UniBa e Pugliapromozione, per la formazione dei futuri professionisti del turismo. L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e la Aret lavoreranno insieme per la programmazione e la realizzazione di attività di formazione, studio e ricerca in grado di intercettare e soddisfare le richieste della filiera turistica.

La collaborazione, che si estenderà per tre anni, si legge su Hotelmag, prevede, nello specifico, di valorizzare le competenze e favorire la crescita del capitale umano in ambiti che vanno dalla ricerca allo scambio di buone prassi, fino alla partecipazione in maniera congiunta a bandi nazionali e internazionali così da favorire l’ottimizzazione delle risorse.



Tra i principali temi c’è quello di promuovere una visione del fenomeno turistico associata a una dimensione territoriale, sociale, culturale ed economico-manageriale che sia in grado di fornire ai futuri operatori del sistema una formazione interdisciplinare ed intersettoriale che sappia cogliere la trasversalità e la complessità del fenomeno turistico.



La collaborazione riguarderà gli ambiti della progettazione e realizzazione di percorsi formativi compresi quelli post laurea come Short Master, Master e Corsi di Alta Formazione; incontri, seminari e attività formative sui vari temi di interesse comune e in coerenza con gli obiettivi del Piano strategico regionale del turismo e delle priorità legate al Pnrr. Inoltre, consentirà di lavorare congiuntamente per la valutazione dei contesti territoriali e delle risorse che costituiscono la struttura dei piani e dei progetti nella dimensione naturale, culturale e di sistema territoriale per l’organizzazione turistica delle destinazioni e per una comunicazione e un marketing territoriale efficace, legato a modelli identitari.