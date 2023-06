School Travel Awards premia la Valle d'Aosta

La Valle d’Aosta si è aggiudicata lo School Travel Award 2023, quale “miglior destinazione sciistica per le settimane bianche degli studenti del Regno Unito”. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso di una cerimonia a Londra. La regione, si legge su Hotelmag, era stata selezionata come finalista insieme a Claviere, Prato Nevoso, Passo Tonale, Saalbach-Hinterglemm e Zell am See (Austria).

“È una notizia che ci rende fieri – ha commentato l’assessore regionale a Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques -. Da lungo tempo la Valle d’Aosta accoglie i giovani provenienti dalla Gran Bretagna per le vacanze sulla neve, e questo riconoscimento lo dobbiamo soprattutto agli operatori e ai professionisti che lavorano sul nostro territorio per offrire accoglienza, piste da sci impeccabili e un’organizzazione di alto livello”.



“La Valle d’Aosta – ha ripreso Emma Cashmore, managing director Axis Travel Marketing, l’agenzia incaricata dall’assessorato al Turismo per la comunicazione sul Regno Unito – è una delle migliori destinazioni invernali delle Alpi, dove si ha la possibilità di avere un accesso rapido alle piste da sci in qualsiasi momento della stagione invernale, e lungo le quali si possono ammirare panorami che raggiungono il Monte Bianco, il Monte Rosa e il Cervino. In particolare, la località di Pila, ben collegata alla città di Aosta, è località ideale per le settimane bianche dedicate agli studenti”.