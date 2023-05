Destinazione Sardegna lavoro: al via le domande

Al via, dal 29 maggio, le domande per gli aiuti finalizzati al sostegno dell’occupazione nella filiera turistica della Sardegna per l’annualità 2022. L’assessorato regionale del Lavoro ha, infatti, pubblicato l’Avviso ‘Destinazione Sardegna Lavoro 2022’, con l’obiettivo è sostenere le imprese e gli addetti della filiera turistica, intesa come l’insieme delle unità locali site nel territorio regionale, che offrono beni o servizi in prevalenza ai turisti, o che svolgono attività legate alla produzione e alla commercializzazione di servizi turistici, operanti con i codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

L’Aiuto consiste in una sovvenzione alle imprese, si legge su Hotelmag, per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022. Le tipologie contrattuali potranno essere: contratto a tempo determinato della durata di almeno un mese; contratto a tempo indeterminato a tempo pieno; contratto a tempo indeterminato a tempo parziale.



I destinatari delle assunzioni potranno essere: giovani di età inferiore ai 35 anni; disoccupati di età superiore ai 35 anni; donne over 35.



La dotazione finanziaria ammonta, complessivamente, a 17,84 milioni di euro a valere sui fondi regionali. Per ciascuna assunzione sarà erogato un aiuto la cui intensità sarà diversificata in base alle fasce della retribuzione lorda e dalla tipologia di aiuto richiesto.



La presentazione delle domande potrà essere effettuata su sardegnalavoro.it, a partire dalle ore 10 del 29 maggio 2023 sino alle ore 23,59 del 12 giugno 2023 per il target under 35 e dalle 10 del 30 maggio sino alle ore 23,59 del 13 giugno 2023 per il target over 35.