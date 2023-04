Partono le selezioni per l’Academy di 181 travel: i profili ricercati

Partono le selezioni per l’Academy di 181 travel. In vista della stagione estiva, l’operatore con sede a Cagliari cerca 40 tour expert da impiegare in Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Toscana, Abruzzo, con possibilità di estensione del contratto.

Il recruiting avverrà in due fasi tra aprile e maggio, con lo scopo di individuare figure appassionate del mondo dei viaggi, che dovranno occuparsi di promuovere il prodotto escursionistico ed esperienziale nelle destinazioni assegnate, monitorare i flussi nelle strutture partner, partecipare alle esperienze quando necessario, nonché promuovere attività di customer care.



I tour expert avranno il compito di trasmettere le bellezze del territorio e farle scoprire all’ospite in vacanza.



Requisiti

Tra i requisiti richiesti: la disponibilità a trasferirsi presso la destinazione assegnata; esperienze pregresse nell’ambito delle vendite, preferibilmente nel settore turistico; capacità di dialogare e scrivere in italiano e inglese (sono un plus le altre lingue); abilità negoziali e commerciali; soft skills come problem solving, flessibilità e resistenza a stress. E ancora passione per il mondo dei viaggi e conoscenza del mercato delle escursioni e del target.



La retribuzione sarà fissa, sulla base dell’esperienza della risorsa, con vitto e alloggio (ove necessario), e variabile, con premi di produttività in rapporto agli obiettivi quantitativi e qualitativi raggiunti.