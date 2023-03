Delphina assume: oltre 140 posti nelle strutture e nella sede di Palau

Delphina Hotels & Resorts cerca personale. La catena alberghiera sarda, che quest’anno celebra i 30 anni di attività, ha aperto le selezioni per oltre 140 figure, da impiegare stagionalmente e annualmente nelle strutture e nella sua sede centrale di Palau.

Nel primo caso, i recruiter di Delphina sono alla ricerca di: guide turistiche, comandante di imbarcazioni, biologi, responsabile ufficio escursioni, oltre che guest relation, maître, capi partita di cucina, commis di cucina e di sala, chef de rang, barman, baristi, addetti al front desk e cameriere ai piani.



Negli uffici di Palau

Per potenziare l’area commerciale e gestionale della sede di Palau, invece, la catena è alla ricerca di: un operation manager; un direttore area tecnica; un revenue manager; un assistente per il controllo di gestione; un web marketing manager; grafici e travel consultant per il reparto prenotazioni. “È questo il quartier generale che accoglie, tra gli altri, il nostro tour operator e gli spazi, quasi tutti al femminile, in cui curiamo le prenotazioni, oltre al marketing, controllo di qualità, amministrazione e reparto meeting e eventi - precisa il direttore generale di Delphina, Libero Muntoni -. Si tratta di un ambiente di lavoro molto stimolante, giovane e dinamico. Per noi è fondamentale puntare sulle persone giuste che, grazie a un continuo aggiornamento, crescono e sviluppano competenze di alto livello nell’ospitalità”.



Le posizioni aperte e le informazioni per inviare le candidature sono disponibili nella sezione ‘Lavora con noi’ del sito di Delphina.