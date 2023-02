CanevaWorld Resort cerca personale: 200 le figure necessarie

Mega ricerca di personale per CanevaWorld Resort, il parco divertimenti di Lazise, sulla sponda veronese del lago di Garda. Il parco sta cercando, infatti, 200 lavoratori stagionali da impiegare in differenti ruoli in vista della prossima apertura estiva.

Le figure ricercate, fra addetti alle attrazioni, addetti ristorazione diurna e serale, addetti accoglienza, addetti cassa, addetti shop retail e assistenti bagnanti, saranno inserite all’interno degli staff dei due parchi di divertimento Movieland The Hollywood Park e Caneva The Aquapark, e all’interno dei ristoranti Safari Pizza, Medieval Times Restaurant & Show e Rock Star Restaurant.



A queste posizioni si aggiungono quelle ricercate dalla direzione artistica di Movieland The Hollywood Park tra performer, attori, ballerini, cantanti, stuntmen e mascotte. Le candidature andranno inviate, entro il 28 febbraio, all’indirizzo e-mail staff@canevaworld.it.