Al via ‘Job Day Sardegna’, ciclo di incontri tra domanda e offerta di lavoro

Prende il via ‘Job Day Sardegna’, ciclo di eventi e incontri sul territorio, dedicati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, alla formazione professionale e all’orientamento di chi è alla ricerca di una nuova occupazione.

L’iniziativa, si legge su Hotelmag, prevede sei appuntamenti organizzati dall’assessorato regionale del Lavoro, dall’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (con i Centri per l’impiego), che si svolgeranno tra febbraio e marzo. Questo il calendario: 2 febbraio Sassari; 14 febbraio Olbia; 28 febbraio; 7 marzo Oristano; 16 marzo Tortolì; 30 e 31 marzo Cagliari.



I Job Day sono rivolti a tutte le imprese che cercano lavoratori in Sardegna. Le aziende avranno la possibilità di pubblicare le proprie offerte di lavoro, usufruire di un servizio di preselezione messo a disposizione gratuitamente dall’Aspal e avere uno stand fisico o virtuale per i colloqui con i candidati.



