Its Academy turismo Veneto: parte l’orientamento per i lavoratori del domani

Prende il via l’orientamento Its Veneto 2023. Il primo appuntamento, per i futuri tecnici superiori, è con la rassegna orientamento “Dopo il diploma”, in programma dal 30 gennaio al 10 marzo prossimo. Organizzata da Studio Progetto, interessa cinque Its Academy del Veneto, delle aree turismo, agroalimentare, mobilità sostenibile, information technology, moda, meccanica, meccatronica e informatica industriale.

La rassegna coinvolge università, Its, accademie, istituti superiori di design e grafica, enti e associazioni che si occupano di formazione post diploma... (continua a leggere su HotelMag)