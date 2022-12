Obiettivo Tropici: 10 borse di studio per un master in guest relation

Una nuova opportunità per chi vuole intraprendere una carriera nel turismo. Obiettivo Tropici mette a disposizione 10 borse di studio del valore complessivo di 20mila euro per partecipare ad un master per guest relation, finalizzato all'assunzione di 7 persone con Ccnl turismo di quarto livello.

Per partecipare alla formazione - che si terrà dal 13 al 19 febbraio - sono necessari i seguenti requisiti: buona conoscenza della lingua inglese; età compresa tra i 18 e i 28 anni; essere cittadini residenti in Italia o con regolare permesso di soggiorno; predisposizione al contatto con il pubblico; cordialità, pazienza, estroversione, disponibilità; disponibilità minima di 4 mesi.



Le borse di studio copriranno l’intero costo del master, inclusi vitto e alloggio.



Per maggiori informazioni è possibile contattare l’azienda inviando una email a info@obiettivotropici.it o un messaggio WhatsApp a questo numero: +39 375 645 6059.