Vicolungo The Style Outlets organizza una giornata di recruiting

Giornata di recruiting il prossimo 11 ottobre presso Vicolungo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di Neinver, che verrà realizzata in collaborazione con Randstad, agenzia di ricerca, selezione e formazione di risorse umane.



L’evento è previsto dalle 10.00 alle 13.00 presso l’outlet. “Il centro rappresenta un importante polo occupazionale per l’area in cui sorge – spiega l’azienda in una nota -. Basti pensare che, con le sue 150 boutique di prestigiosi marchi nazionali e internazionali, impiega circa 1.100 persone (tra impieghi diretti e indiretti). Numerosi i brand aderenti all’iniziativa di recruitment e diverse le figure professionali ricercate: store manager, sale assistant, stageur e addetti ai punti di ristoro”.