Obiettivo Tropici: selezioni straordinarie per animatori e tour leader

Selezioni straordinarie in casa Obiettivo Tropici. L’alto livello della domanda per le vacanze estive ha infatti spinto l’azienda a ricercare oltre 50 nuove figure da orientare nel segmento delle vacanze estive.

Due i profili ricercati in particolare: animatori mini club e junior club, animatori fitness e sport, tecnici audio luci, dj. Inserimento in strutture turistiche Italia e estero anche per brevi periodi; tour leader per viaggi all’estero, partenza luglio e agosto.



Gli interessati possono ottenere maggiori informazioni visitando il sito della società, obiettivotropici.it.