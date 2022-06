Torna il Career Day Turismo e Ristorazione, l'evento realizzato dall’Ente Bilaterale Turismo del Lazio e dall’Agenzia Spazio Lavoro della Regione per offrire nuove e concrete opportunità di occupazione nel comparto turistico.

L’appuntamento, quest’anno alla sua sesta edizione, è per mercoledì 8 giugno a Roma dalle ore 10 alle 17 presso gli spazi di Porta Futuro-Spazio Lavoro Testaccio.



Le opportunità

Saranno presenti con un proprio stand 35 tra imprese e gruppi aziendali operanti nel settore - alberghi, tour operator, pubblici esercizi, ristoranti e società di servizi - che sono alla ricerca di oltre 800 job vacancies, per diversi profili, da inserire presso le loro strutture di Roma e sull’intero territorio nazionale.



Come candidarsi

Tra le aziende presenti, Gruppo Roscioli, Gruppo Una, Hilton, HNH Hospitality, Omnia Hotels, Rocco Forte Hotels. Per partecipare e sostenere un colloquio conoscitivo occorre registrarsi a questo link. A.D.A.