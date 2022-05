Obiettivo Tropici cerca animatori per i villaggi

Obiettivo Tropici continua la ricerca di nuove figure da inserire nei team di animazione turistica in Italia e all’estero per la stagione estiva.

Per candidarsi ed effetturare un colloquio con i recruiter è necessario inviare il Cv sul sito dell’azienda.



Sul fronte della formazione, lunedì 23 maggio si svolgerà l’ultima tappa dell’Academy, organizzata dell’azienda per preparare le nuove figure che entreranno a far parte dei cast artistici e degli organici delle strutture turistiche.



L’Academy si terrà al Blu Salento Village, struttura del gruppo Blu Hotels.