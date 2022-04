Club Med assume: Recruiting day a maggio, come candidarsi

Job Farm, un network che da oltre 20 anni è attivo con servizi di formazione, ricerca e selezione del personale, organizza un recruiting day per Club Med. Coloro che sognano di inserirsi professionalmente nel turismo, possono partecipare al Job Day del 3 maggio, occasione durante la quale si svolgeranno dei colloqui direttamente con i recruiter di Club Med.

Chi supererà le selezioni, avrà modo di accrescere la propria esperienza in un contesto internazionale, all'interno dei resort del brand in Italia e in Europa. Per le strutture in Francia si cercano addetti all'housekeeping, commis di sala e camerieri di sala, per la Sicilia invece, le figure richieste sono quelle di cuochi e pasticcieri. Per candidarsi, si può inviare il Cv a recruitingclubmed@jobfarm.it. G. G.