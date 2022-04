Obiettivo Tropici cerca artisti per i villaggi, partono le audizioni

Obiettivo Tropici cerca artisti per l’estate 2022. Dalla fine di aprile l’azienda effettuerà, in quattro città italiane, le audizioni per rimpolpare i cast artistici delle strutture turistiche e degli show itineranti.



Tra i profili ricercati ballerini, acrobati, coreografi e musical performer.

Le offerte

Nello specifico, Obiettivo Tropici seleziona ballerini, acrobati, ballerini di break dance e artisti circenti per uno show itinerante in tour dal 15 giugno in Romagna, Toscana e in Veneto (periodo di lavoro: dal 30 maggio al 15 settembre, compreso periodo di prove).



Sono poi ricercati: ballerino o coreografo da inserire nei team di resort e/o villaggi turistici in Italia e all’estero per la stagione estiva; ballerino e musical performer da inserire nel cast artistico fisso delle strutture turistiche in Sicilia e in Salento, sempre per l’estate 2022; cantanti per serate di live music (esclusivamente nei weekend) nei resort e nelle strutture turistiche situate in Veneto, Emilia Romagna e Toscana.



Come candidarsi

Per candidarsi è necessario inviare una email a info@obiettivotropici.it, specificando nell’oggetto “Casting

Obiettivo Tropici” e nella mail per quale posizione ci si è candidati entro il 30 aprile 2022. Bisognerà, inoltre, allegare Cv con foto intera e primo piano; nonché eventuali link di riferimento (foto - video - produzioni).



I recruiter prenderanno in considerazione anche compagnie di spettacolo e performer con singoli show da poter inserire nei calendari di eventi estivi.



Tutti i profili idonei verranno ricontattati per approfondimenti o invitati alle audizioni che si terranno da fine aprile a inizio maggio a Milano, Bari, Roma e Catania.