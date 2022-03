Gardaland assume in vista dell’apertura del 2 aprile: le posizioni aperte

Una prima tranche con 500 posti di lavoro, poi a giugno ulteriori 500 ingressi. È questo il piano di recruiting di Gardaland in vista della stagione 2022, che prenderà il via il prossimo 2 aprile.

I contratti saranno a tempo determinato e si andranno ad aggiungere ai 230 lavori a tempo indeterminato già in forze.



Come riporta ilsole24ore.com le figure professionali ricercate in questo momento vanno dagli addetti alla ristorazione fino a cuochi e aiutocuochi oltre ai casseri e al personale per la cura degli animali presenti nel Sea Life Acquarium. E ancora, gli addetti al controllo delle attrazioni e ai servizi di biglietteria, oltre alle unità che saranno impiegate nei centri di informazione e nei negozi.



Per la parte alberghiera, il parco ricerca addetti al front desk, cuochi e commis di cucina con qualifica, camerieri e baristi. I contratti proposti possono essere part time o full time a seconda del settore, con durata prevista da marzo a metà settembre e la possibilità di rinnovo fino a gennaio 2023, in base al calendario di apertura dei resort.