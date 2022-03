Domina assume, Recruiting Day il 12 marzo in Sicilia

È previsto per il 12 marzo alle 10 al Domina Zagarella Sicily di Santa Flavia, in provincia di Palermo, il Recruiting Day organizzato da Domina per esaminare le candidature di diversi profili aperti per la stagione 2022 in tre strutture: lo stesso Domina Zagarella Sicily, The Beach Luxury Club, in inaugurazione proprio al Domina Zagarella e Domina Borgo Degli Ulivi Lake Garda, sul Lago di Garda, a Gardone Riviera.

Le posizioni aperte

Il gruppo ricerca figure - sia giovani al primo impiego, sia persone con esperienza - per numerose mansioni: director sales, front office manager (sia maschile che femminile), head of bar, e poi ancora barman, hostess/cashier, bar waiters, restaurant waiters e infine consulenti vendite timeshare ed esperti in guest relation.



I colloqui conoscitivi tra i candidati e i manager dell’azienda incominceranno alle 10 per terminare alle 13,30. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae con foto entro il 10 marzo 2022 all’indirizzo email hr@dominasicily.it, oppure presentarsi il giorno del recruiting direttamente in struttura, con il proprio curriculum.