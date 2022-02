Lindbergh Hotels & Resorts apre il recruiting per i suoi alberghi

Una due giorni dedicata alla ricerca del personale per le strutture del gruppo. Il 27 e il 28 febbraio il Gruppo Lindbergh Hotels & Resorts apre le porte a due giorni di recruiting per le sue strutture pesaresi: il Boutique Hotel Excelsior a cinque stelle, il Nautilus e il Cruiser a quattro stelle. Per partecipare al recruiting è necessario presentarsi presso l’Hotel Excelsior nei due giorni indicati fra le 10 e le 18.

Le figure professionali oggetto della ricerca sono differenti: si va dal personale di cucina, di sala, al ricevimento, e ancora addetti alla spa, manutentori generici, barman e addetti alla spiaggia fino all’housekeeping.



“Abbiamo intenzione di investire molto sul personale dei nostri hotel, convinti che possa essere uno degli asset strategici che ci distinguerà ora e in futuro nel panorama dell’hôtellerie italiana - spiega Nardo Filippetti (nella foto), presidente del Gruppo Lindbergh - investire significa prima di tutto riconoscerne il ruolo e retribuirlo puntualmente e correttamente, ma anche farlo crescere attraverso una formazione continua, un programma di welfare aziendale e momenti aggregativi di team sharing. Di contro, trattandosi di un investimento, ricerchiamo persone altamente motivate a lavorare in questo segmento, con una naturale predisposizione all’empatia e all’ascolto del cliente, e un desiderio di fare accoglienza più che ricettività. Know-how ed esperienza nel proprio ambito sono ovviamente un fattore imprescindibile per la valutazione dei candidati”.



Con 7 strutture ricettive (a 4 e 5 stelle) per un totale di circa 950 camere tra la Sicilia, la Sardegna, le Marche, l'Emilia Romagna e l'Umbria, il Gruppo Lindbergh Hotels & impiega fino a 500 dipendenti per un fatturato, in epoca pre Covid-19, di oltre 23 milioni di euro l'anno. Altri due alberghi, localizzati a Pesaro e Rimini, sono in fase di totale ristrutturazione per offrire un’ospitalità a quattro stelle superior e un concept innovativo di fare accoglienza.