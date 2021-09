Lavoro e assunzioni: in ripresa i settori servizi e turismo

Prende velocità la domanda di lavoro, sostenuta dal buon andamento dell’economia. Sono stati circa 257mila i lavoratori ricercati dalle imprese per il mese di agosto, +3,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. E sono circa 526mila, si legge su Hotelmag, i lavoratori ricercati dalle imprese per il mese di settembre, pari al +20,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel trimestre settembre-novembre le imprese hanno in programma di assumere 1,5 milioni di lavoratori (+23,5% rispetto all’analogo trimestre 2019). Sono i dati salienti del Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. “Sensibili – osserva la ricerca – i segnali di ripresa dei settori più a lungo soggetti alle restrizioni, quali i servizi turistici, che continuano la fase ascendente iniziata a luglio”.

