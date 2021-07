Umbria, partono i tirocini per i giovani nel turismo

Hanno preso il via le candidature per una serie di tirocini extracurriculari nei settori turismo e cultura in Umbria. Sono destinati a disoccupati iscritti ai centri per l’impiego, di età non inferiore ai 18 anni.

Obiettivo della misura varata dalla Regione e che conta su una dotazione finanziaria di 500mila euro, come si legge su Hotelmag, è di inserire giovani diplomati e laureati in attività di promozione turistica, di valorizzazione dei beni culturali, ambientali, museali e artistici localizzati in Umbria, e di organizzazione, produzione e distribuzione di spettacoli.



La candidatura è possibile per a una sola proposta di tirocinio, tramite la piattaforma dei servizi digitali del portale Arpal Umbria.