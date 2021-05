Obiettivo Tropici punta ad assumere 800 animatori turistici

Assumere più di 800 ragazzi per la stagione estiva, garantendo loro la possibilità di candidarsi e lavorare anche durante la stagione invernale. È questa la rotta di Obiettivo Tropici, che lo scorso 6 maggio ha inaugurato l’inizio della stagione estiva in Sicilia al Saracen beach resort, con la Summer Academy.

“Questa è solo la seconda tappa di un tour di formazione iniziato il 2 Marzo 2021 al Mas di Milano - si legge in una nota dell’azienda - che ha visto coinvolti esponenti del panorama artistico italiano e professionisti del settore come Max Pisu, Cinzia Marseglia ed altri. In questi giorni in Sicilia, più di 100 ragazzi prendono parte a classi riguardati i vari settori che prevedono la formazione della figura dell’animatore turistico”.



L’ultima tappa di formazione prevista prima della riapertura delle strutture turistico alberghiere si terrà dal 22 al 26 maggio in Riviera Romagnola.