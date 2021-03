Donazzan, Veneto: “Più formazione per puntare alla qualità”

“In attesa del ritorno degli stranieri, gli italiani devono imparare a scoprire il turismo italiano, a venire in Veneto per apprezzare la bellezza di una città come Venezia che quest’anno celebra i 1600 anni dalla nascita”. Così l’assessora regionale al lavoro del Veneto, Elena Donazzan, è intervenuta in occasione dei lavori della prima edizione degli ‘Stati Generali Mondo Lavoro del Turismo’.

“La formazione terziaria erogata dall’Its-Academy del Turismo risponde alle esigenze di un settore strategico per l’Italia e per il Veneto, ma che è anche la prima industria a livello nazionale per indotto e occupazione – ha aggiunto Donazzan –. Sappiamo che il mondo ci ama e che vorrà presto tornare in Veneto, ma dobbiamo presentarci in modo diverso, pronti ad affrontare le nuove sfide del turismo del domani”. Per questo l’assessora, si legge su Hotelmag, ha esortato a essere pronti ad attrarre e accogliere ospiti ‘all’altezza’, “e per farlo dobbiamo, innanzitutto, rispondere alle esigenze formative delle imprese più qualificate che sono consapevoli, più che in passato, che il fattore humanitas vale la parte più importante del mercato del lavoro del turismo”.