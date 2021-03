Costa Crociere, quattro corsi gratuiti per formare e assumere nuovo personale

Formare nuovo personale da impiegare a bordo delle navi Costa Crociere. Questo l’obiettivo dei quattro corsi gratuiti che la compagnia offre in collaborazione con la Regione Sicilia e la società di formazione Global Service for Enterprises.

Sostenuti attraverso l’Avviso 33/2019 ‘Formazione per la creazione di nuova occupazione’ finanziato con risorse del Programma Operativo del Fondo sociale europeo Sicilia, nell’ambito della programmazione 2014-2020, i percorsi formativi hanno come obiettivo la formazione di quattro diverse figure professionali: animatore, animatore per bambini, fotografo e commis pasticcere. “Il nostro obiettivo è quello di formare professionisti che ci aiutino a offrire un’esperienza eccellente ai nostri ospiti, e che restino con noi il più a lungo possibile. Considerata la situazione che stiamo vivendo, questa iniziativa rappresenta inoltre un segnale di grande ottimismo per la ripresa del turismo e delle crociere, che sono una fonte importante di ricchezza e lavoro in Italia”, spiega in una nota Antonella Varbaro, fleet hotel HR Director di Costa Crociere.



I posti

I posti a disposizione sono 20 per ogni corso, per un totale di 80 posti.



I corsi prevedono 300 ore d'aula e 90 di stage, presso la sede di Palermo della Global Service for Enterprises.



Al termine dei corsi, Costa Crociere si impegna ad assumere a bordo delle sue navi, con contratto a tempo determinato rinnovabile, almeno il 55% degli studenti idonei.



I percorsi formativi sono rivolti a disoccupati o inoccupati in età lavorativa. Per le figure di animatore, animatore bambini e fotografo sono necessari il diploma di scuola superiore, una buona conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua a scelta tra francese e tedesco. Per il Commis Pasticcere è richiesto il diploma di scuola superiore di indirizzo alberghiero o qualifica triennale settore cucina, oltre a una buona conoscenza della lingua inglese.



Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sino al 20 aprile 2021. Per prendere visione del bando e partecipare alla selezione basta collegarsi al sito della Global Service for Enterprises e seguire le indicazioni nell’apposito banner dell’avviso, o contattare la segreteria del corso allo 091 7846745. Le informazioni sui corsi sono anche disponibili sul portale 'Career' di Costa.