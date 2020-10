Lavorare nel turismo, in Trentino al via le candidature per la stagione invernale

Sarà una stagione invernale con molte incognite, ma l'Agenzia del Lavoro di Trento ha dato il via alla raccolta di candidature per chi cerca lavoro nel turismo per la winter 2020/21.

I profili ricercati sono suddivisi per aree e profili professionali: si va dal ruolo di capo ricevimento all'animatore, dal maître al cuoco. Per candidarsi si può compilare il form direttamente dal sito dell'Agenzia, oppure contattare il Centro per l'impiego del proprio territorio.



La candidatura verrà poi segnalata alle associazioni di categoria, all'Ente Bilaterale del turismo e agli operatori e consentirà di effettuare dei colloqui di lavoro, di accedere a corsi di formazione specialistici al fine di potenziare le proprie competenze professionali e di partecipare a giornate di reclutamento online. A. D. A.