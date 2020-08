L'Unwto lancia 4 challenge per idee innovative nel turismo

Quattro challenge per andare alla scoperta di imprenditori e idee innovative da finanziare per rilanciare il turismo. È la sfida che porta la firma dell’Unwto e si rivolge ad alcuni ambienti del settore.

Nel primo caso si guarda all’ospitalità in collaborazione con Sommet Education: i primi trenta saranno selezionati per seguire un programma completo dalle più importanti istituzioni accademiche internazionali e i primi tre saranno anche finanziati per il lancio del progetto.



Due invece le challenge che si rivolgono alle start up, la prima alla ricerca di progetti innovativi, la seconda specificamente al turismo sportivo. Infine una challenge è stata lanciata anche per il turismo in Africa.