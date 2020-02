Human Company cerca personale: 1.300 posizioni aperte per l'estate

Sono circa 1.300 le posizioni aperte per la prossima stagione estiva in Human Company. Il gruppo toscano è infatti alla ricerca di personale per le strutture all’aria aperta del Gruppo tra villaggi, family park e camping in town.

Nel dettaglio, la ricerca riguarda i complessi in Toscana (755 posti), Lazio (210), Veneto (240) e un centinaio su altre strutture. “Le posizioni maggiormente richieste si concentrano nel settore food&beverage – si legge in una nota -, per un totale di circa 800 offerte per personale di sala e cucina e baristi. Seguono l’area ricevimento, con 400 posizioni aperte per addetti front office, accoglienza e infopoint e il comparto retail con circa 80 richieste per addetti agli shop e ai market interni alle strutture”.



Per inviare la propria candidatura, si può mandare una mail a job@humancompany.com specificando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire e allegando il proprio CV o visitare il sito group.humancompany.com, nella sezione “Careers”.