Lavoro e turismo: l'occasione chiamata Italia

Il turismo è una fonte di lavoro impareggiabile per l'Italia. E le possibilità occupazionali del settore nella Penisola rappresentano un unicum in Europa, al punto che il Belpaese si piazza al primo posto per capacità di impiego. A rivelarlo è il report 2019 dell'Eurostat 'Tourism Satellite Accounts in Europe', che, sulla base di diversi fattori, valuta l'impatto del turismo sull'economia dei singoli Paesi. Secondo l'indagine l'industria dei viaggi italiana genera oltre 4,2 milioni di posti di lavoro (il dato è 4.206.857). E di questi, oltre 3 milioni sono impieghi full-time (3.173.021).

