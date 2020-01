Blu Hotels assume: 100 posti per l’estate

Sono 100 le figure professionali ricercate da Blu Hotels in vista della stagione estiva. A partire dai primi giorni di febbraio il gruppo alberghiero intraprenderà un tour di selezioni, facendo tappa in tutta la Penisola, per individuare giovani alle prime esperienze e professionisti da impiegare negli ambiti della ristorazione e dell’hotellerie.

Le posizioni aperte spaziano dalla ristorazione al ricevimento, fino al wellness.



Le date

La campagna di recruiting partirà da Bari, il 4, 5 e 6 febbraio, per poi continuare a Mazara del Vallo, al Giardino di Costanza Resort, il 7 febbraio, e a Milano il 9 febbraio.



Per le strutture del Gruppo in Toscana è prevista poi una sessione di colloqui al Grand Hotel di Forte dei Marmi martedì 11 febbraio.



Seguiranno poi altre selezioni a Cannigione di Arzachena, il 18 e 19 febbraio, presso il Blu Hotel Morisco.



A marzo il tour farà tappa a Roma, l’11 e il 13, a Fareturismo, e a Lavoro Turismo Job Day - ed. Bari 2020, il 24 marzo.