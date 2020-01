Booking.com con le startup per l’ospitalità sostenibile

Si aprono oggi le candidature per la quarta edizione di Booking Booster, il programma di accelerazione ideato da Booking.com per supportare il turismo sostenibile. Focus del 2020 è la sostenibilità nel settore dell’ospitalità.

Startup, imprese sociali, organizzazioni no-profit e strutture ricettive dovranno perciò presentare prodotti e servizi innovativi che mirino allo sviluppo dell'ospitalità sostenibile. In palio la possibilità di assicurarsi un finanziamento a fondo perduto da parte dell’azienda di 2,6 milioni di euro.



“Con Booking Booster del 2020 non vediamo l’ora di promuovere soluzioni innovative che aiuteranno le nostre strutture partner ad adottare pratiche più sostenibili. Non si tratta solo di cosa vogliono i nostri clienti, ma anche di cosa vogliono i nostri partner - spiega Rob Ransom, vicepresidente del dipartimento di Strategy and Corporate Development di Booking.com -. Grazie ai prodotti e servizi sviluppati da startup e organizzazioni di tutto il mondo, insieme agli esempi più virtuosi delle strutture che scelgono la sostenibilità, i nostri sforzi collettivi saranno ancora più efficaci”.