Lombardia, turismo della neve: un progetto per i giovani startupper

Si chiama Tavolo Giovani l'iniziativa lanciata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi per dare voce ai giovani startupper in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.

Con 3mila imprese tra ricettività, ristorazione e commercio, il turismo della neve in Lombardia presenta numeri in crescita per quanto riguarda il numero di addetti e alloggi, facendo da traino a numerose attività. E, anche in vista del grande evento sportivo di Milano e Cortina, aumenta l'interesse per gli sport invernali.



Il progetto

Tavolo Giovani si articola in una piattaforma dove gli startupper possono dare visibilità ai loro progetti e iscriversi a incontri tematici.



"È un'occasione per gli startupper di incontrare imprese e istituzioni, migliorare, condividendo esperienze e avviando collaborazioni - conferma Alvise Biffi, membro di giunta della Camera di commercio -. In particolare le startup negli sport invernali sono attente a cogliere le opportunità delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026". O. D.