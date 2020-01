La rivoluzione digitale in hotel: il nuovo master di Les Roches

di Oriana Davini

Un master focalizzato sulla strategia e la digitalizzazione nell'ambito dell'ospitalità: è la novità lanciata da Les Roches Global Hospitality Education, l'istituto universitario privato basato sul modello svizzero di apprendimento esperienziale e considerato tra le migliori scuole al mondo di hospitality management.

In partenza a settembre 2020, il Master in Hospitality Strategy and Digital Transformation punta a "formare imprenditori e leader dell'ospitalità di domani", spiega Vana Saade, regional director Southern Europe, Middle East and Northern Africa di Sommet Education, gruppo di cui Les Roches fa parte.



In particolare, tre sono i moduli previsti, per una durata totale di 18 mesi, sei dei quali di stage in una struttura. "Oggi gli hotel cercano molto figure specializzate in ambito digitale - assicura Scott Dahl, program director del Master e fondatore di Hotel Revenue Resource, società di consulenza proprietaria dell'omonimo software per il Revenue Managament -. Termini come chatbot, data analytics, online distribution e channel management sono all'ordine del giorno: il master spiega come integrare in modo armonioso le nuove tecnologie con i modelli finora esistenti".