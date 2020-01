Blu Hotels offre 100 posti di lavoro per l’estate 2020

Blu Hotels scalda i motori per la stagione estiva 2020. La catena alberghiera apre le selezioni per introdurre 100 nuove figure nelle strutture della Sardegna.

Il recruiting avverrà in più tappe. La prima, riporta Ansa.it, si svolgeranno da martedì 14 a giovedì 16 gennaio al Rina Hotel di Alghero. Nei tre giorni saranno ricercati profili da impiegare nelle sei strutture 4 stelle di Cannigione, Alghero e Castiadas. Le posizioni aperte riguardano l’ambito della ristorazione (chef de rang, barman, pasticceri, cuochi, capi partita) e i ruoli di capo ricevimento, impiegato, governante, cameriere ai piani e operatore centro benessere.



L’altro appuntamento con le selezioni è fissato per il 28 e 29 gennaio, a Cagliari nell’ambito dell’International Job Meeting. Anche in questo caso la ricerca sarà focalizzata su figure addette alla ristorazione, all’accoglienza e al wellness.



Tra i requisiti richiesti, la conoscenza dell’inglese e della lingua tedesca. Per partecipare alle selezioni è necessario inviare la candidatura nella sezione ‘Lavora con noi’ del sito di Blu Hotels.