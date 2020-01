di Silvana Piana

Lavoro tutto l’anno, formazione, carriera, garanzia di un contratto nazionale. Fare l’animatore di villaggi turistici può diventare l’occupazione della vita, superando il cliché dell’alta stagione e offrendo un approdo ai giovani in cerca di prospettive e ruoli importanti.

“È richiesta una professionalità sempre più alta per una clientela che ha esigenze sempre più elevate, per villaggi che diversificano sempre di più l’entertainment - osserva Fabrizio Aparo, general manager ArtSwiss for Veraclub -. Noi contiamo circa 1300 diverse figure professionali, che si occupano dell’ideazione e dell’organizzazione di tutte le attività sportive e ricreative per bambini e adulti, che curano la realizzazione di spettacoli ed eventi”.



Per gestire tutte queste figure ci vogliono manager, e per questo c’è un team di 40 persone che segue ogni aspetto dell’impiego delle risorse umane, per garantire un’animazione h24, un’équipe sempre presente ma mai invadente, pronta a coinvolgere gli ospiti con discrezione ed energia, in linea con il concept dei villaggi Veratour, a cui ArtSwiss eroga i servizi.



Formazione al centro

La formazione è quindi importante, così come lo è il recruiting. “La nostra comunicazione, in questo ambito, è omnicanale - spiega Aparo -. Siamo noi che poi andiamo a cercare e a incontrare i candidati, invitandoli ai colloqui. Successivamente, per tutti coloro che sono idonei avviamo un programma di formazione simulando i loro ruoli individuali”. Ma il training non si ferma ai neoassunti. “Ogni anno teniamo corsi per i ‘veterani’, soprattutto per sport e miniclub - illustra il g.m. -, e contiamo su una serie di persone che formiamo con stage in Svizzera e a Milano, da inserire in dati villaggi”. Non da ultima, ad aggiungere solidità e affidabilità all’offerta lavoro, l’intesa sindacale sottoscritta da ArtSwiss nel corso del 2019 per garantire il Ccnl che regola il mercato dell’animazione in Italia.