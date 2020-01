Arte e beni culturali: entro gennaio la selezione per nuove assunzioni

Nuove posizioni lavorative aperte nell’ambito delle professioni legate ad arte e beni culturali. I concorsi pubblici e le selezioni per nuove assunzioni in musei, archivi e siti archeologici scadranno in date differenti ma comunque entro la fine gennaio.

Secondo quanto riportato da Blastingnews, le opportunità di lavoro sono offerte dagli enti legati al Mibact, dai Comuni o da alcune società.

A Spello ad esempio, in provincia di Perugia, il Comune assumerà un addetto ai servizi culturali. Per poter partecipare alle selezioni è necessario essere in possesso di un diploma di laurea ad indirizzo artistico.

A Guastalla, provincia di Reggio Emilia, il Comune è alla ricerca di due istruttori culturali. Sempre in provincia di Reggio Emilia ma a Correggio, è stato bandita una selezione per la figura di collaboratore tecnico-custode addetto ai servizi culturali.

Si arriva a Milano, alla Triennale, dove sono aperte le selezioni per un visitor services officer che si occuperà delle visite guidate, di controllare le presenze e lo svolgimento delle mostre. Per candidarsi è necessario essere in possesso di un diploma di laurea in architettura, design o storia dell’arte. La domanda deve essere inoltrata entro il 10 gennaio.

A Venezia, in occasione delle nuove esposizioni a Palazzo Grassi e Punta della Dogana, si ricercano dodici mediatori culturali. La domanda deve essere presentata entro il 24 gennaio visitando il sito di Palazzo Grassi.

A Torino, la Compagnia di San Paolo assume un Junior program officer cultura, che si occuperà dei progetti culturali. Come requisito è richiesta una laurea magistrale.

Infine a Milano, il Fai assumeun Junior account per gli obiettivi annuali di raccolta fondi. Per partecipare è richiesta una laurea in economia dei beni culturali.