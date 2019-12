Ryanair cerca personale in Italia per il 2020

Riparte la campagna di recruiting di Ryanair. A partire da sabato 21 dicembre Crewlink, società che seleziona il personale per conto della low cost irlandese, farà tapppa in diverse città italiane per reclutare figure da impiegare negli equipaggi della compagnia nel 2020.

Ai candidati sono richiesti: età minima di 18 anni e passaporto europeo; diploma di scuola superiore; altezza tra i 157 e i 188 cm; ottima conoscenza lingua inglese; doti natatorie e flessibilità.



Le tappe del recruiting

Le prime tappe del recruiting si terranno a Milano Bergamo, il 21 dicembre, e a Roma, il 28. Il tour riprenderà poi nel 2020 fino a febbraio. Gli appuntamenti sono fissati per l’8 gennaio a Pisa, il 10 gennaio a Bari, il 14 a Roma, il 15 a Venezia, il 16 a Napoli, il 17 a Milano Bergamo, il 21 a Cagliari, il 22 a Palermo, il 24 a Torino, il 28 a Genova, il 30 a Verona e Pescara.



A febbraio le selezioni si terranno il 5 febbraio a Roma, Pisa e Catania; il 6 a Bologna, il 7 a Napoli e Milano Bergamo, il 12 a Venezia, il 19 a Torino, il 20 a Palermo, il 21 a Cagliari, il 25 a Roma, il 26 a Bari, Catania e Bologna, il 27 a Napoli e il 28 a Milano Bergamo.



Per candidarsi è necessario compilare il form sul sito di Crewlink.