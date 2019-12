Neos assume gli over 40: arriva l’open day dedicato

Si chiama Neos Dream 40 ed è una giornata di recruiting assolutamente unica nel suo genere. La compagnia aerea del gruppo Alpitour ha deciso infatti di offrire lavoro alla fascia di età compresa tra i 40 e i 50 anni con un open day dedicato a chi vuole candidarsi per diventare assistente di volo.

Neos Dream 40, in programma il prossimo 13 gennaio al Novotel Milano Malpensa Airport, è infatti riservato unicamente a candidati senza esperienza e dell’età indicata.



“La scelta di orientarsi su questo target - si legge nella nota del vettore - risiede nella consapevolezza che si tratti di una fascia d’età talvolta lasciata ai margini del mercato del lavoro, che tende a privilegiare i neolaureati e i giovani fino ai 35 anni, lasciando meno spazio a persone più mature che magari hanno un desiderio nel cassetto, l’esigenza di cambiare impiego, oppure semplicemente hanno bisogno di reinventarsi dopo uno stop lavorativo”.



I candidati potranno presentarsi direttamente all’hotel di Cardano al Campo dalle 9:30 alle 12, oppure dalle 14:30 alle 17, portando con sé 2 foto (mezzobusto e figura intera) e un curriculum vitae in formato europeo. Inoltre è necessario registrarsi precedentemente sul form a questo link.



“Abbiamo voluto organizzare questo open day per offrire un’opportunità a un segmento di persone diverso da quello abituale e con esperienze di vita e professionali diverse – è il commento di Sabrina Magnoni, responsabile risorse umane di Neos -. Ogni anno organizziamo circa quattro open day riservati ai più giovani, per selezionare il personale dei nostri voli: Neos Dream 40 è stato voluto da tutti noi per dare un messaggio di apertura, inclusione e flessibilità. Il settore lavorativo, e il mondo in generale, hanno bisogno di scelte di questo tipo e noi, nel nostro piccolo, vogliamo essere attivi e coerenti con questa filosofia.”