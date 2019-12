Il Gruppo Fs ricerca contabili e project manager

Nuove assunzioni per il Gruppo Ferrovie dello Stato. Grazie al piano industriale messo a punto dal cda, entro il 2019 dovranno essere assunte oltre 400 nuove risorse per vari profili professionali, che variano dagli addetti alla manutenzione all'assistenza clienti, dal personale di bordo agli agenti di vendita. Intanto, sono aperte le assunzioni per project manager e addetti alla contabilità e bilancio da inserire nella società consociata FsTechnology S.p.A per le sedi di Roma e Milano.

Per candidarsi alle selezioni, come riportato da Blastingnews, gli interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae registrandosi sul sito del Gruppo Ferrovie dello Stato entro domani, 17 dicembre.

Si ricercano diplomati e laureati per i profili professionali di specialista in contabilità e bilancio e project Manager. Nel primo caso è richiesta una laurea magistrale ad indirizzo economico ed una buona conoscenza della lingua inglese. Inoltre, per espletamento della mansione è richiesta un'esperienza quinquennale in una società di revisione. Per il profilo di project manager si richiede un diploma di scuola superiore.