Giamaica, dati in crescita anche per il 2024

Un 2024 che per la Giamaica si prospetta più che positivo. Lo raccontano i dati dei primi due mesi dell'anno durante i quali il Paese caraibico ha accolto oltre 1 milione di visitatori (+15,1% sul 2023) con ricavi pari a 1 miliardo di dollari (+8,5% sul 2023).

Ad annunciarlo è il ministro del Turismo, Edmund Bartlett, che ha spiegato come vi sia stato un +7,4% rispetto allo stesso periodo del 2023 sugli arrivi di viaggiatori che si sono fermati per soggiornare sull'isola, e un +29,7% sul numero dei crocieristi.



"Sono particolarmente orgoglioso dei ritmi di crescita che abbiamo avuto nel post-pandemia - ha dichiarato il ministro -. Prima, il 2019 era il nostro parametro di riferimento, ma adesso è il 2023 poiché lo scorso anno abbiamo accolto 4 milioni di visitatori e guadagnato 4,2 miliardi di dollari".



Come riporta travelpulse.com, grande soddisfazione arriva anche per bocca di Donovan White, director of Tourism, Jamaica Tourist Board, il quale sottolinea come continui il lavoro con i partner del settore per far sì che l'offerta rimanga sempre al top. G. G.