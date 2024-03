La sfida dell’Austria fra cineturismo, nuovi treni e eventi culturali

Il Salisburghese, terra di cineturismo. Noto soprattutto per aver dato i natali a Mozart, il territorio al confine della Salzkammergut Capitale europea della Cultura conserva alcune delle fortezze più iconiche delle Alpi.

“La crescente passione per visite legate ai set di film famosi - osserva Birgit Meixner, responsabile marketing per Salzburger Burgen & Schlösser - sta spingendo i turisti a scoprire la fortezza cittadina di Hohensalzburg con altri occhi, ma anche la scenografica Hohenwerfen ad appena 40 chilometri dalla città, immortalata dal film ‘Dove osano le aquile’”.



Il Salisburghese deve però fronteggiare quest’anno la forte concorrenza del Tirolo di Walks to Explore, raggiunto dai nuovi vagoni Nightjet delle Ferrovie Austriache, operativi da aprile sulla linea Bologna-Verona-Bolzano-Innsbruck-Monaco di Baviera.



Vienna, a sua volta, non intende rinunciare al proprio scettro, tant’è che sono già visitabili alcuni siti connessi ai 200 anni dalla nascita di Johann Strauss figlio, le cui celebrazioni ufficiali cominceranno dal 1° gennaio 2025.

Alberto Caspani