Madrid contro gli affitti brevi illegali: arriva la stretta

Debutterà ad aprile il nuovo regolamento di Madrid per gli affitti brevi.

L'obiettvo dell'amministrazione, come riporta preferente.com, è togliere dl mercato circa 14mila appartamenti affittati abusivamente.



Anche se le nuove regole arriveranno il mese prossimo, l'approvazione definitiva richiederà ancora un po' di tempo.



Secondo le valutazioni, la precedente normativa avrebbe portato a un'esplosione di affitti illegali, che sarebbero cresciuti addirittura del 95%.



Madrid si aggiunge dunque alla lista delle città europee, e non solo, che hanno deciso di dare una stretta al fenomeno degli affitti brevi per aumentare la vivibilità delle aree urbane anche per i residenti.