Grecia: “Centro-Sud bacino strategico, ecco le iniziative per il trade”

La Grecia si attende una stagione turistica favorevole. Forse non da record a causa dell’incremento dei prezzi che coinvolge tutte le mete mediterranee, ma sicuramente positiva, con numeri superiori a quelli del pre pandemia.

In attesa della nomina del nuovo direttore dell’ente nazionale ellenico per il turismo in Italia, prevista per maggio (attualmente il mercato Italia è seguito ad interim da Stavroula Skaltsi, responsabile anche di Ungheria, Slovacchia, Svizzera e Austria), la responsabile dei rapporti con i media Antonella Papanicola (nella foto) conferma le azioni intraprese per rimanere a fianco del trade.



“Abbiamo appena concluso un viaggio realizzato ad Atene in collaborazione con Easy Market ed Aegean, che aveva l’obiettivo di sensibilizzare il trade sulla possibilità di raggiungere Atene per un city break. In maggio poi abbiamo in programma un tour con gli agenti di viaggi siciliani nell’area del Monte Athos”.



Il nuovo volo

Quello del Centro-Sud, con la Sicilia in pole position, resta un bacino strategico per la Grecia, che in Bmt a Napoli riconferma come la stagione 2024 sia partita in anticipo. “La Grecia resta sempre un prodotto appetibile per la clientela italiana, da apprezzare anche nei mesi di spalla”.



Fra le novità, Papanicola ricorda il nuovo collegamento di easyJet da Milano e Napoli a Sitia, sull’isola di Creta. “Va ad aggiungersi a quelli per Chania e Heraklion, e sicuramente contribuirà a incrementare i numeri sulla meta”.



Isabella Cattoni