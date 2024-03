Swissminiatur riapre il 16 marzo con tante novità

Swissminiatur, a Melide, riaprirà il 16 marzo per restare aperto giornalmente fino al 3 novembre.

Tanti gli eventi in calendario. Il 19 marzo nel parco si festeggeranno tutti i papà con il primo appuntamento di stagione, una giornata dove i papà entreranno a prezzo scontato e i bambini potranno creare il loro regalo per i papà in un atelier creativo. Si proseguirà il 25 marzo con l’inaugurazione del primo nuovo modellino della stagione: il treno storico della Ferrovia Vigezzina-Centovalli.



Seguirà dal 29 marzo al 7 aprile una caccia alle uova tra le miniature del parco e una speciale giornata di Pasqua, il 31 marzo, con attività per i più piccoli.

Nei mesi successivi, spazio all’inaugurazione di un’altra nuova miniatura e una lunga serie di eventi dedicati alle famiglie e alla scoperta delle bellezze della Svizzera in miniatura.



Rudy, la mascotte del parco, proseguirà il suo viaggio alla scoperta delle città, luoghi d’interesse e attrazioni turistiche del Ticino con il suo Rudy on Tour. Per scoprire le sue tappe di quest’anno, occorre visitare il sito e i canali social di Swissminiatur.



Per questa stagione, il parco sarà aperto tutti i giorni dal 16 marzo al 3 novembre, dalle 9 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.30.

Inoltre, dall’8 luglio al 18 agosto, il parco offrirà aperture prolungate di un’ora.

E per coloro che amano l’atmosfera invernale, il parco sarà aperto tutti i sabati e le domeniche dal 4 novembre al 15 dicembre 2024, dalle 10 alle 17 con ultimo ingresso alle ore 16.30.