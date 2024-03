Abu Dhabi lancia il Pass in tre versioni, gli sconti per i turisti

Sconti fino al 40% su più di 40 attrazioni della città, oltre a opportunità di accesso ‘salta la fila’ e riduzioni su visti per gli Emirati Arabi Uniti, carte Sim, trasporti e altri plus legati al viaggio. Sono queste le caratteristiche dell’Abu Dhabi Pass, il servizio lanciato da Experience Abu Dhabi in collaborazione con la piattaforma Alike e disponibile sia per i turisti, sia per i residenti.

Tre opzioni

I titolari del pass possono personalizzare la loro esperienza scegliendo tra tre opzioni per viaggi di durata e budget diversi. Il pacchetto Smart, a partire da 31 dollari, è ideale per viaggi di due o tre giorni e garantisce l'ingresso a sette attrazioni, fino al 30% di sconto sulle esperienze e il 5% di sconto sulle prenotazioni alberghiere. Per i viaggi da quattro a sei giorni c’è il pacchetto Classic, che parte da 371 AED (101 dollari) e garantisce un risparmio fino al 35%, con accesso a 16 attrazioni e fino al 7% di sconto sulle prenotazioni alberghiere. Infine, per i soggiorni da sette a dieci giorni, il pacchetto Explorer è disponibile a un prezzo di 488 AED (133 dollari) e offre l'accesso a 19 attrazioni, con un risparmio fino al 40% e uno sconto del 10% sulle prenotazioni alberghiere.



Tra le attrazioni inserite nel pass luoghi di interesse culturale come il Louvre Abu Dhabi e Qasr Al Hosn, ma anche il BMX Park del Circuit X o il safari nel deserto. Le famiglie possono vivere esperienze su misura al KidZania Abu Dhabi o salire sull'Etihad Tower Observation Deck.