Baleari, investimento di 350 milioni per un nuovo turismo

Il nuovo Governo delle Baleari investirà 350 milioni delle entrate generate dalla tassa di soggiorno in nuove infrastrutture e in sostenibilità. L’annuncio è arrivato in occasione di Itb dalla premier Margalida Prohens e dal ministro del Turismo Jaume Bauzà.

Al centro degli investimenti un obiettivo: “Mantere un equilibrio tra il turismo e la preservazione del patrimonio naturale e culturale”.



Tra le linee di intervento, l’ammodernamento delle aeree turistiche e progetti legati allo sport all’aria aperta. A. N.