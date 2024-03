di Amina D'Addario

Il fascino del deserto, il richiamo dei grandi eventi, ma anche esperienze uniche come lo sci all’aperto in una destinazione di montagna, Trojena, in via di realizzazione. Corre veloce verso il futuro l’Arabia Saudita, destinazione che lo scorso anno ha accolto 27,7 milioni di visitatori internazionali, il 75% in più rispetto al 2022.

“L’Arabia Saudita - ha spiegato Alberto Truffa, travel trade manager Italia di Saudi Tourism Authority in occasione di un webinar organizzato da Kel 12 in collaborazione con TTG Italia - sta diventando uno dei poli di intrattenimento più importanti di tutto il Medio Oriente: tra pochi giorni arriverà la Formula 1 a Gedda, poi ci sarà l'Expo 2030 e i Mondiali di Calcio nel 2034".



Ma grandi investimenti riguardano anche il Mar Rosso saudita "completamente intoccato: 1.800 km di costa sul versante occidentale che saranno oggetto di sviluppi veramente importanti”. Nel nord-ovest del Paese sorgerà invece, “in una zona dove a dicembre e gennaio nevica naturalmente, un complesso turistico che porterà in sede le prossime Olimpiadi asiatiche invernali”.