Israele, Haim Katz a Berlino per rinsaldare i rapporti con il mercato tedesco

Il ministro israeliano del Turismo Haim Katz è oggi a Itb per inaugurare il padiglione israeliano. Saranno presenti anche appresentanti dell'industria del turismo e rappresentanti dell'ambasciata israeliana in Germania.

Haim Katz incontrerà i suoi omologhi di altri Paesi, le compagnie aeree, alcuni dei più grandi tour operator europei e i leader dell'associazione turistica tedesca Drv che rappresentano l'industria turistica tedesca. Tutto ciò con l’obiettivo di promuovere collaborazioni e incrementare il traffico turistico verso Israele.

Alla fiera è presente anche il direttore generale del Ministero israeliano del Turismo, Dani Shahar.



Circa la metà dei turisti tedeschi che visita Israele ritorna per una seconda visita nel Paese. Haim Katz ha dichiarato: “Il mercato tedesco è uno dei leader per il rinnovamento del turismo in arrivo in Israele. L’interesse per Israele come destinazione turistica rimane forte. La nostra presenza alle fiere del turismo intende trasmettere un messaggio chiaro: Israele è aperto al turismo e anticipa il ritorno dei milioni di turisti che ci visitano ogni anno”.



Il padiglione israeliano di 790 metri quadrati, che ogni anno costituisce un centro di attrazione per i partecipanti alla fiera, prevede la partecipazione di albergatori israeliani, tour operator inbound, rappresentanti di compagnie aeree e associazioni turistiche.