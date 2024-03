Galapagos, aumenta il prezzo per l'ingresso

Le Galapagos rivedono le tariffe per l'ingresso. I funzionari governativi dell'Ecuador hanno infatti annunciagto un incremento del costo per accedere all'arcipelago a partire dal prossimo agosto.

Come riporta travelmole.com, l'iniziativa sarebbe stata portata avanti anche per proteggere l'area e garantirne la conservazione.



L'incremento della quota di accesso è il primo da 25 anni; gli importi incassati in più saranno destinati a progetti di turismo sostenibile. Tuttavia i residenti dell'Ecuador e dei Paesi vicini pagheranno un prezzo scontato. Per tutti gli altri, le tariffe saranno di 200 dollari a persona, che scenderanno a 100 per i bambini sotto i 12 anni; per gli studenti stranieri iscritti agli istituti ecuadoriani la tariffa sarà di 50 dollari.