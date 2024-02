‘Forever revitalising’, AlUla lancia la sua prima campagna internazionale

Debutta in nove mercati e in sei lingue la prima campagna internazionale di AlUla. La destinazione lancia 'Forever Revitalising', iniziativa promozionale che vuole raccontare al mondo l'essenza di AlUla con un racconto fresco e autentico.

A dare il via alla campagna una serie di eventi a Dubai, Londra, New York, Parigi, Shanghai e Mumbai rivolti agli operatori turistici e ai media. “In pochi anni - spiega Phillip Jones, chief tourism officer della Royal Commission for AlUla (RCU) -, AlUla si è affermata come una destinazione ambita dai viaggiatori di tutto il mondo. Tuttavia, Forever Revitalising rappresenta il prossimo capitolo di questo viaggio in continua evoluzione. Grazie a questa campagna, possiamo ampliare ulteriormente il dialogo su un palcoscenico globale e comunicare l’essenza di AlUla, con il suo fascino, i suoi obiettivi e le sue ambizioni”.



La campagna, aggiunge Melanie de Souza, executive director, destination marketing di RCU, “non intende solo far conoscere a livello globale una destinazione che fino a poco tempo fa era relativamente sconosciuta alla maggior parte dei viaggiatori, ma anche comunicare la vastità e l’essenza dei programmi e delle iniziative progettate per creare un futuro migliore per tutti coloro che vivono, lavorano e visitano la nostra antica oasi”.



A firmare il video il regista francese, Bruno Aveillan, che ha creato un vero e proprio 'hero film' di due minuti e trenta secondi dal tocco cinematografico, che si propone di suscitare una risposta emotiva da parte del pubblico e catturare l’essenza sfuggente di AlUla.