Osaka 2025, il Giappone si prepara per l’Expo e rilancia sulla Penisola

di Martina Tartaglino

Il 2025 sarà l’anno che vedrà la città di Osaka ospitare l’Expo e accogliere milioni di visitatori da tutto il mondo.

“I turisti italiani stanno tornando a visitare il Giappone. L’anno scorso sono stati 152mila segnando solo un -6% rispetto al 2019. Dati che devono essere interpretati come un risultato positivo, ma io non sono soddisfatto. Credo ci sia potenziale per un’ulteriore espansione - dice Yoshiyuki Mizuuchi, direttore dell’ufficio italiano di Jnto -. Ci sono molti luoghi da visitare in Giappone, non solo Tokyo, Kyoto e Osaka. Oltre alla città che ospiterà l’Expo nel 2025, vogliamo fare conoscere le altre meravigliose regioni e spero che il numero dei turisti italiani che visiteranno il Paese possa raddoppiare già quest’anno”.



Per raccontare le novità che riguarderanno Osaka, Jnto lancia itinerari di viaggio, esperienze culturali, spirituali e gastronomiche nella regione del Kansai.



Inoltre, verranno potenziati i collegamenti: è confermato, infatti, l’arrivo, in autunno, del volo diretto All Nippon Airways da Milano Malpensa a Tokyo Haneda.