L’outgoing torna protagonista della scena turistica mondiale. Un dato di fatto sancito dal World Travel Monitor 2023 di Ipk, realizzato per Itb Berlin, che evidenzia come lo scorso anno i viaggi in uscita siano aumentati a due cifre su base annua, segnando un altro passo avanti verso il ritorno ai volumi del 2019.

Secondo lo studio, il motore della crescita sarebbe stata soprattutto la forte ripresa dei viaggi outbound in Asia, a +140% anno su anno. Per quanto riguarda l’Europa, nel 2023 rispetto al 2022 i viaggi outgoing sono aumentati del 18%, in Nord America del 31% e in America Latina del 27%.



A livello di singoli stati, il volume dei viaggi in uscita è stato maggiore negli Usa, seguiti da Germania e Regno Unito: insieme, questi tre mercati di origine hanno costituito un terzo del volume globale.



Ma quali sono state le preferenze dei viaggiatori lo scorso anno? In termini di destinazioni, il World Travel Monitor indica la Spagna come meta più visitata a livello mondiale, con uno share di circa il 10%, seguita dagli Stati Uniti. Il Destination Performance Index di Ipk ha poi rilevato che Dubai ha ottenuto la valutazione più alta nel 2023 in termini di soddisfazione del viaggio, di passaparola e desiderio di tornare; seguono le Maldive, il Sudafrica e Abu Dhabi.



Quanto alle tipologie di vacanza, la formula ‘sole e spiaggia’ è in cima alla lista, ma altrettanto successo hanno ottenuto i soggiorni in città, ferma restando la ricerca di relax, visite turistiche, buona cucina e shopping.